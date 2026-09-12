Dünyada istenmeyen adam Netanyahu

Sişyonist lobinin kuklası Batılı ülkeler ve ldierleri bile artık soykırımcı İsrail'den yaka silkmeye başladı. İngiltere liderliğindeki 12 Batılı ülkenin Batı Şeria'daki işgalci Yahudilerin ürünlerine karşı başlattığı ambargodan sonra bu kez de Gazze Kasabı Benyamin Netanyahu'ya yönelik yeni bir kampanya start aldı. Dünyada "istenmeyen adam" ilan edilen soykırımcı Netanyahu'ya karşı Batılı liderler açıkca "tutuklanmalı ve yargılanmalı" çağrısında bulunuyor. Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinden ve politikalarından nefret ettiğini" belirterek, Netanyahu'nun yeniden seçilmesi halinde ABD'nin çok sert bir tavır alması gerektiğini söyledi.İşgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere ilişkin konuşan Clinton, "Umarım yeni başbakan (işgal altındaki) Batı Şeria'daki yerleşimci şiddetine karşı sert önlemler alır" dedi.

'GÖZLER SEÇİMLERDE'

Clinton ayrıca, "Bu tür şiddet için cezasızlık olmamalı. Bu, Filistinliler için adaletsiz, kötü ve yanlış." ifadelerine yer verdi. Eski Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, görevde olması halinde Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında çıkardığı tutuklama kararını uygulayacağını söyledi. Çipras, İsrail ile ilişkilerin "ideolojik saplantılarla" değil, uluslararası hukuk ve insan hayatının korunması temelinde ele alınması gerektiğini belirtti. Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide de "İsrail'de seçimler yaklaşıyor.

Sonucu hep beraber göreceğiz ancak bana göre Netanyahu hükümeti, İsrail'i çok tehlikeli bir noktaya doğru sürüklüyor" dedi. Aralarında Norveç'in de bulunduğu 12 ülkenin işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrail yerleşimleriyle ticareti yasaklama kararını değerlendiren Eide, Batılı ülkelerin Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin "belirsiz ve sallantılı" tutumlarıyla güvenilirliklerini zayıflattıklarına dikkati çeken Eide, Filistin'deki insanların maruz kaldığı acıların göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör