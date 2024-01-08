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Giriş Tarihi: 9.1.2024

Dünyada JN.1 paniği! Maskeye dönüş

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Dünyada JN.1 paniği! Maskeye dönüş
Dünya, 2019'un sonlarında tüm insanlığı etkisi alan virüs ve varyant döngüsünden kurtulamıyor. Milyonlarca insanı hayattan koparan Kovid-19, aşı ve alınan tedbirlerle kontrol altına alınsa da 5'inci yılında hâlâ bir tehdit olmaya devam ediyor. Kovid-19'un Omicron varyantının alt varyantı olan JN.1, yayılmaya devam ediyor. 41 ülkede görülen JN.1, Fransa, İsveç, İspanya ve İngiltere gibi Avrupa ülkelerinde görüldü. ABD'deki vakaların yüzde 44'ünden fazlasının ise JN.1 varyantı olduğu açıklandı. JN.1 varyantı nedeniyle hastanelere yatışlar ise arttı. İspanya'da da bazı maske kullanımına geri dönüldü. DSÖ 'JN.1'i, hızla yayılması nedeniyle 'dikkate alınması gereken varyant' kategorisine aldı.
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Dünyada JN.1 paniği! Maskeye dönüş
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