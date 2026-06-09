Dünyada kimse göremeyecek ama sesi duyulacak! Radyosu olanlar dinleyebilecek

Her yıl Mayıs ve Temmuz ayları arasında aktif olan Arietid meteor yağmuru, bu hafta Çarşamba sabahı en yüksek aktivite seviyesine ulaşıyor. Gökyüzünün en yoğun parlaklığa ulaştığı şafak vaktinde gerçekleşen bu olay, Güneş ışınlarının güçlü kontrastı nedeniyle çıplak gözle tamamen görünmez oluyor.

Koç takımyıldızı yakınlarında meydana gelen bu fenomen, dünyadaki hiçbir noktadan izlenemediği için gözlemsel olmaktan ziyade büyük bir bilimsel önem taşıyor. Uzmanlar, gün doğmadan hemen önce atmosfere paralel giren bu göktaşlarının arkalarında devasa izler bıraktığını belirtiyor.

MİLYONLAR MERAKTA: KİMSE GÖREMEYECEK AMA SESİ NASIL DUYULACAK?

Meteorlar çıplak gözle fark edilemese de, atmosfere girdikleri sırada arkalarında radyo dalgalarını yansıtabilen iyonize izler bırakıyorlar. Bilim insanlarının radyo astronomisi teknikleriyle takip ettiği bu eşsiz süreci, evinizdeki basit bir araçla siz de deneyimleyebilirsiniz. Uzmanlar, elektromanyetik kirliliğin az olduğu sessiz bir bölgede yapılacak küçük bir frekans ayarıyla uzaydan gelen bu mistik seslerin yakalanabileceğini söylüyor. Bu sıra dışı yöntem, gökyüzü meraklılarına tamamen farklı bir deneyim sunuyor.

EVDEKİ RADYO İLE UZAY RİTMİNİ YAKALAYIN: ADIM ADIM YAPILMASI GEREKENLER

Boş Frekans Seçin: Yerel yayını bulunmayan, tamamen boş ve sadece statik cızırtı aldığınız bir FM radyo frekansı ayarlayın.

Zamanı Yakalayın: Çarşamba sabahı gün doğmadan yaklaşık 45 ila 60 dakika önce cihazınızın başına geçin.

Sese Odaklanın: Meteorların atmosferden geçişi sırasında radyo dalgalarının yansımasıyla oluşacak kısa süreli ani parazitleri ve küçük "bip" seslerini yakalamaya çalışın.