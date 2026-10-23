Dünyada siber saldırı alarmı

Dünyada siber saldırı alarmı
DIŞ HABERLER
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, Finlandiya ve Çekya'da bazı kamu hizmetleri ve internet siteleri geçici olarak erişime kapatıldı. Fransa'da güvenlik açığı nedeniyle valiliklerin siteleri erişime kapatıldı. Güney Kore, siber güvenlik açığı nedeniyle siber kriz uyarı seviyesini yükseltti. Güvenlik açıkları, internet siteleri oluşturmak için uluslararası çapta kullanılan PHP adlı bir programlama dilinde bulunuyor. PHP; çevrimiçi mağazalar, Wikipedia ve birçok internet sitesinin altyapısını oluşturan içerik yönetim sistemi WordPress dahil olmak üzere çok sayıda platformu çalıştırıyor. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#FRANSA #ALMANYA

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