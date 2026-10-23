Dünyada siber saldırı alarmı
Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, Finlandiya ve Çekya'da bazı kamu hizmetleri ve internet siteleri geçici olarak erişime kapatıldı. Fransa'da güvenlik açığı nedeniyle valiliklerin siteleri erişime kapatıldı. Güney Kore, siber güvenlik açığı nedeniyle siber kriz uyarı seviyesini yükseltti. Güvenlik açıkları, internet siteleri oluşturmak için uluslararası çapta kullanılan PHP adlı bir programlama dilinde bulunuyor. PHP; çevrimiçi mağazalar, Wikipedia ve birçok internet sitesinin altyapısını oluşturan içerik yönetim sistemi WordPress dahil olmak üzere çok sayıda platformu çalıştırıyor.
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