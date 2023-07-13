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Giriş Tarihi: 14.7.2023

Dünyada sıcaklık alarmı

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Dünyada sıcaklık alarmı
Dünyanın dört bir yanında aşırı sıcaklar nedeniyle alarm durumuna geçildi. Ülkeler ekstra önlemler alırken uluslararası kurumlardan ise hava sıcaklıklarının daha da artacağına dair raporlar gelmeye devam ediyor. Dünya Meteoroloji Örgütü, küresel deniz yüzeyi sıcaklıklarının mayıs, haziran ve temmuzda rekor seviyeye ulaştığını ve daha da artacağını duyurdu. Nature Medicine dergisinde dün yayınlanan bir araştırma, Avrupa'da geçen yıl sıcaklardan dolayı yaşanan ölüm oranlarını ortaya koydu. Buna göre, geçen yıl 30 Mayıs - 4 Eylül tarihleri arasında aşırı sıcaklarla bağlantılı 61 bin 672 ölüm vakası kaydedildi. ABD'nin kuzeybatısından güneydoğusuna kadar birçok eyalette yaşayan yaklaşık 37 milyon kişi, tehlikeli sıcak havalara karşı uyarıldı. Fransa'da yaz sıcakları nedeniyle 7 vilayette 'turuncu' alarm verildi. Kuveyt'te ise cenazelerin gece saatlerinde toprağa verilmesi yönünde karar alındı.
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Dünyada sıcaklık alarmı
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