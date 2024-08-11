SON DAKİKA: Dünyada yeni "Çernobil" korkusu! Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nde yangın çıktı

Son dakika... Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş sürerken dünyayı korkutan bir haber geldi. Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) soğutma sisteminde yangın çıktığı, santralin faaliyetine ilişkin herhangi bir tehlikenin ise bulunmadığı bildirildi.