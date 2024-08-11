SON DAKİKA: Dünyada yeni "Çernobil" korkusu! Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nde yangın çıktı

Son dakika... Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş sürerken dünyayı korkutan bir haber geldi. Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) soğutma sisteminde yangın çıktığı, santralin faaliyetine ilişkin herhangi bir tehlikenin ise bulunmadığı bildirildi.
RUSYA CEPHESİ: UKRAYNA TOP ATIŞLARI SANTRALİ VURDU
Rusya'nın ilhak ettiği Zaporijya'nın sözde Bölge Valisi Yevgeniy Balitskiy, yaptığı yazılı açıklamada, Zaporijya NGS'deki duruma ilişkin bilgi verdi.
Ukrayna ordusunun top atışlarıyla gerçekleştirdiği saldırı nedeniyle Zaporijya NGS'nin soğutma sisteminde yangın çıktığını belirten Balitskiy, "Santralde bulunan 6 ünite soğuk durdurma durumunda, patlama veya başka bir tehlike bulunmuyor." ifadesini kullandı.
ZELENSKİ: RUS İŞGALCİLER YANGIN ÇIKARDI
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal medya hesabından santraldeki yangının görüntüsünü paylaştı.
Ukrayna lideri, "Rus işgalciler, Zaporijya Nükleer Güç Santrali bölgesinde yangın çıkardı. Şu anda radyasyon seviyeleri standart düzeyde. Ancak Rus teröristler nükleer santrali kontrol ettiği sürece durum normal olamaz" ifadelerini kullandı.
Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya Nükleer Güç Santrali, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor.
Santral, Mart 2022'de Ruslar tarafından ele geçirilmişti. Halihazırda Rus ordusu kontrolünde olan santralin çevresinde topçu saldırıları yaşanırken, Ukrayna ve Rusya saldırılar konusunda birbirini suçluyor.