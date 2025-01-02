Dünyada yılbaşı mutluluğu

Dünyanın dört bir yanında milyonlarca insan yeni yılı coşkuyla kutladı. 2025'e ilk giren ülke, Okyanusya'daki ada ülkesi Kiribati oldu. Ülkeler yeni yıla havai fişek ve ışık gösterileriyle girdi. Objektiflere renkli görüntüler yansıdı. Esad rejiminin devrildiği Suriye'de çifte kutlama yapıldı. Öte yandan Gazze Şeridi'nde yine katliam vardı. İsrail ordusu 20 kişiyi daha öldürdü.ABD'de yüz binlerce kişi yeni yıla New York Times Meydanı'nda girdi.Avustralya'nın Sidney Limanı renkli görüntülere sahne oldu. Havai fişekler görsel şölen yaşattı.İngiltere, başkenti Londra'daki Thames nehrinin kenarında düzenlenen havai fişek gösterisiyle yeni yıla girdi.Azerbaycan, yeni yıla havai fişek gösterileriyle "merhaba" dedi.Balkan ülkeleri 2025'e meydanlarda coşkuyla girdi.Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde görkemli bir yeni yıl kutlaması yapıldı.Fransa'nın başkenti Paris'te yeni yıl kutlamaları şehrin sembollerinden Şanzelize Caddesi'nde ve Eyfel Kulesi ile kısa süre önce restorasyonu tamamlanan Notre Dame Katedrali çevresinde yapıldı.