Dünyadaki gelişmeler dış haberler masasında

Dış haberler servisi bir bakıma gazetelerin 'hariciye'sidir. Bu realite matbu/yazılı medyamızda belki de en çok SABAH için geçerlidir. Bu nedenle haber ve analiz odaklı bakış açımızın merkezinde öcelikli olarak ülkemiz ve vatandaşlarımız ile ilgili her tür gelişme yer alır. Bu nedenle yabancı haber ajansları başta olmak üzere ilgi odağımızdaki yabancı medya ve haber portallarının arama motorlarına önce 'Turkey ve Turk' kelimelerini yazarak haber avına çıkarız. Önceliğimiz ülkemiz ile ilgili gelişme ve olaylardır çünkü. Ardından komşu ülkelerle ülkemiz ve komşu halklarla halkımız arasındaki her tür haberler radarımıza girer. Bu bağlamda eskiden dış habercilik zordu. Zira ülkemiz ile ilgili övgü dolu bir söz bulmak için adeta iğne ile kuyu kazmak gerekirdi. Oysa şimdi hemen her yabancı medya organında gün yok ki Türkiye ile ilgili övgü dolu bir haber ve analize rastlamayalım. Özellikle de Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderler diplomasisi ile yakaladığı küresel ivme ile ilgili haberleri takdirle izliyoruz ve okuyucularımıza aktarıyoruz.

VİCDANLARI DİRİ TUTUYORUZ

Sadece diplomasimiz değil her Türk vatandaşının bireysel veya kolektif başarıları da son yıllarda artmaya başladı. Spor başta olmak üzere sanat, bilim, moda, turizm ve teknolojideki başarılarımız dünya çapında ülkemizin markasını parlatıyor. Sadece iyi günde değil kötü günde de ülkemiz, dünyanın yanında yer alıyor. Gazze soykırımı gibi insanlığın yüz karası saldırılara karşı vicdanın uyanmasında ve tepkilerin hızlanmasında da dış haberler servisi, analiz ve haberleriyle tarihi sorumluluğunu yerine getirmede gayret göstermiştir.

TERCÜME BÜROSU GİBİ ÇALIŞMIYORUZ

Dış haberler servisi sadece soykırımcı İsrail'in saldırılarını ve yol açtığı yıkımları aktarmakla yetinmemiş bu siyonist barbarlığın hedef ve amaçlarını deşifre eden haber ve analizlere de olabildiğince sayfalarında yer vermeye çalışmıştır. Eskiden yani vesayet zincirlerinin güçlü olduğu dönemlerde ülkemizdeki merkez meydanın dış haber servisleri adeta birer tercüme bürosu şeklinde çalışır ve Batılı merkezlerin emperyal propagandasının aktarıcısı bir kurum olarak hareket ederdi. Gazetecilik yerine Batılı etki ajanlarının ve ajandalarının halkla ilişkiler faaliyetini yürütürlerdi. Fakat yeni Türkiye ile birlikte yeni bir dış haberler paradigması da devreye girdi. Ancak Sabah Dış Haberler Servisi dünyadaki gelişmeleri tercüme etmez. Millileştirerek aktarır. Yerli bir refleksle bakar dünyaya. Hâsılı kelam, 40'ıncı yaşını kutlayan Türk medyasının amiral gemisi SABAH'ın üstlendiği misyona uygun şekilde hareket eden dış haberler servisi de kendi payı ve sorumluluğu çerçevesinde elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor.

MANİPÜLASYONLARA GEÇİT YOK

Doğru algının temeli gerçek bilgidir. Bu nedenle doğru bilgi her tür dezenformasyonun en etkili panzehiridir. Dolayısıyla ülkemizi hedef alan karalamalara karşı da en ön cephede savaşan birimlerden biridir dış haberler servisi. Haliyle bir bakıma akıncı ruhuyla hareket eder. Aynı zamanda dünyanın doğru anlaşılmasında ve insanlığın içinden geçtiği süreçlerin doğru kavranmasında da dış haberler servisi öncü rol oynar. Bu bağlamda sadece yurtdışındaki siyasi gelişmeleri değil her tür teknolojik, toplumsal ve ekonomik gelişmelerin de kamuoyumuza aktarılmasında adeta bir lokomotif ve manivela işlevi görür...

ABD, ALMANYA VE İNGİLTERE: HER YERDEYİZ

Washington Dış Haberler masasında D.C.'den İrfan Sapmaz, Berlin'den İsmail Erel ve Londra'dan da Alpaslan Düven'in özel haberleriyle dünyanın nabzını tutuyoruz.