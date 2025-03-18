Dünyadan derhal ateşkes çağrısı

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman El Sani: İsrail'i derhal ateşkesi uygulamaya zorlayacak acil ve kararlı bir uluslararası müdahale çağrısı yapıyoruz.

Telefonla görüşen Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es- Sisi ile Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el- Cabir es-Sabah: Uluslararası toplum Gazze'de derhal ateşkes için sorumluluk üstlenmeli.

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store: Uluslararası toplum, korumasız insanların bombalanmasına son verilmesi çağrısı yapmalı.

İrlanda Başbakan Yardımcısı Simon Harris: İrlanda saldırıların sona erdirilmesi ve yardımların ulaştırılmasına devam edilmesi çağrısı yapıyor.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares: Sivil halkı da vuran bu yeni şiddet dalgasını reddediyoruz.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk: Saldırılar karşısında dehşete düştüm.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres: Gazze Şeridi'nde sağlanan ateşkese saygı gösterilmeli.

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong: Tüm taraflar, Gazze'deki ateşkes ve esir takası anlaşmasına saygı göstermeli.

Malta Başbakanı Robert Abela: Barbarca saldırıları kınıyorum.

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNWRA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini: Savaşı yeniden başlatarak 'yeryüzündeki cehennemi' körüklemek sadece daha fazla umutsuzluk ve acı getirecektir.

BM Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörlüğü (UNSCO) İnsani Koordinatörü Muhannad Hadi: Bu vicdansızlıktır. Ateşkes derhal yeniden tesis edilmelidir.

Ürdün, Suudi Arabistan, Fransa, Çin, Rusya ve Irak,Kuzey Kore ve AB Konseyi de Gazze'de derhal ateşkes çağrısı yaparak İsrail'i kınadı.