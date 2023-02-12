Dünyadan yardımlar artarak sürüyor

Türkiye, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki depremin ardından hızla yaralarını sararken dünyanın dört bir yanından da yardımlar artarak sürüyor.ABD'deki Müslüman kuruluşlarından yaklaşık 100 milyon dolar yardım.İngiltere, 11 kişilik acil durum tıbbi müdahale ekibi ve sahra hastanesi gönderdi. Ülkedeki Türk Öğrenci Birliğinin Yunan ve Hint üyeleri yardım topluyor.Macaristan, 50 askeri çadır gönderecek. Macar ekibi, Rönesans Rezidans enkazından 12 kişiyi kurtardı.Norveç, depremzedelerin tahliyesi ve nakli için uçak gönderiyor.Çin yeni bir arama ekibi daha gönderdi.Kuveyt'te başlatılan kampanyada 67 milyon dolar toplandı.Pakistan'dan 16 tır yola çıktı. Kara ve denizden yardım çalışmalar sürüyor.Özbekistan, 5 uçak yardım ulaştırdı.Vietnam ekibi, Adıyaman'da ilk kez başka bir ülkede arama çalışmalarına katıldı.Tunus'ta depremzedeler için SMS'li kampanya başlatıldı.Hindistan Kara Kuvvetleri Hatay'da sahra hastanesi kurdu. 3 günde yaklaşık 1300 yaralı depremzedeye hizmet verdi. Hindistanlılar, yardım için seferber oldu.Kırgızistan, 50 kişilik ek arama kurtarma ve sağlık ekibi ile 75 çadır gönderdi.Birleşik Arap Emirlikleri, bir günde 117 tonluk yardım gönderdi.Hollanda Diyanet Vakfınca (HDV), başlatılan "Türkiye İçin El Ele" kampanyası 2 günde 3 milyon euroyu aştı.Azerbaycan'ın gönderdiği 40 jeneratör, Şanlıurfa'ya ulaştı. Azerbaycanlı arama kurtarma ekipleri, Kahramanmaraş'taki enkazlarda şimdiye kadar 51 kişiyi kurtard. Azerbaycanlılar depremzedeler için yardım kampanyaları düzenliyor.Kanadalılar Türkiye'deki depremzedeler için seferber olmuş durumda. Türkiye'nin Toronto, Montreal ve Vancouver Başkonsolosluklarının koordinasyonunda açılan yardım merkezlerine, ülkedeki Müslüman toplum kadar Kanada halkı da destek veriyor. Toronto'daki kampanyaya katılan Pakistanlı bir bağışçı, Türkiye'nin, dünyada felakete uğrayan her milletin yardıma koştuğunu belirterek, "Kalbimiz ve dualarımız sizinle" dedi. Bir diğer yardımsever ise "Türkler güçlü millettir. Bu zorluğu da aşacaktır" ifadelerini kullandı. Farklı inanca sahip olduğunu anlatan bir bağışçı da "Sizin için kendi tanrıma dua ediyorum'" diye konuştu.Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), iş insanları ve hayırseverlerin katkılarıyla 2 bin 400 jeneratör toplandı. DİTİB Sosyal Dayanışma Merkezi (ZSU), DİTİB Essen Eyalet Birliği ve Geversberg Veliler Birliği ile DİTİB Duisburg 2'inci bölge cami dernekleri ve hayırseverlerin desteğiyle 2 bin 400 jeneratör, AFAD ve Türkiye Diyanet Vakfı'na ulaştırılmak üzere Frankfurt ve Düsseldorf havalimanlarından deprem bölgesine gönderildi.