Dünyadan zafer sevinci

İsrail ve Hamas arsında dün yürürlüğe giren ateşkes anlaşması dünyanın bir çok ülkesinde zafer sevinciyle karşılandı. Avsutralya, İspanya, İngiltere, Almanya, Güney Kore, Tunus, Belçika, Hollanda, Fransa ve Yemen başta olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki halklar sokak, cadde ve meydanlara inerek ateşkese destek verdi. Gazze'nin ve Filistin'in özgürlüğü için sloganlar atarak Filistin halkı ile dayanışma mesajları verdi. Londra'da on binlerce Filistin destekçisi polisin daha önce kararlaştırılan güzergahı yasaklamasına ve ciddi kısıtlamalar getirmesine rağmen gösteri düzenledi. Göstericiler BBC'ye doğru yürümek istedi. Göstericilerle polis arasında arbede yaşandı. 77 kişi gözaltına alındı.

İSRAİL'İ BOYKOTA DEVAM

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları kınandı ve Filistin halkına destek çağrıları yapıldı. Göstericiler, Gazze kuşatmasının kaldırılması, ateşkesin kalıcı olması ve uluslararası toplumun harekete geçmesi taleplerini dile getirdi. Londra, Paris, Brüksel, Amsterdam ve Berlin'de düzenlenen protestolar, yoğun katılımla gerçekleşti. Göstericiler, "İşgali sona erdir", "İsrail'i boykot et" ve "Filistin'e özgürlük" yazılı pankartlar taşıyarak İsrail'in politikalarını eleştirdi. Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da düzenlenen protesto gösterisinde, Gazze kuşatmasının kaldırılması ve insani yardımların sınırsız bir şekilde bölgeye ulaştırılması talep edildi.

NETANYAHU'NUN SONU

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen 'zafer yürüyüşü'nde binlerce kişi Kreuzberg'deki Oranien Meydanı'nda toplandı. Protestocular, buradan Hohenstaufen Meydanı'na yürüyerek İsrail'in saldırılarını kınadı. Göstericiler, üzerinde "Netanyahu'nun sonu" ve "Ateşkes sadece bir başlangıç" yazılı pankartlar taşıdı. Avrupa genelinde devam eden protestolar, Filistin davasına yönelik küresel dayanışmanın önemli bir parçası olarak dikkat çekiyor.