Dünyanın ayarını bozdular

İsrail'in kirli emelleriyle 28 Şubat'ta başlattığı İran savaşı nedeniyle dünya 50 günü aşkın süredir büyük bir bilinmezliğin etrafında dönüyor. İsrail'in peşinden savaşa girişen ABD yönetiminden sürekli gelen farklı açıklamalar nedeniyle Hürmüz Boğazı günlerdir bir kilitleniyor bir açılıyor. Halihazırda İran ile ABD arasındaki ateşkes sürüyor. Geçici ateşkesin son bulması için son 24 saate girildi. Dün normal şartlarda ateşkesin kalıcı hale getirilmesi için Pakistan'da yeni bir müzakere masası kurulacaktı. İran ile ABD heyeti ikinci tur görüşmeleri için İslamabad'da bir araya gelecekti.

İRAN: GÖRÜŞME YOK

Ancak dünya müzakereleri beklerken ABD Donanması'nın, Hürmüz Boğazı'nda İran tankerine el koyduğu haberi basına yansıdı. Bunun üzerine İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da ABD ile yapılması beklenen ikinci tur müzakerelere ilişkin Tahran yönetiminin henüz bir planının bulunmadığını söyledi. Ev sahibi konumunda Pakistan ise 20 bin askerini hazır bekleterek müzakerelerin olmasının beklendiğini duyurdu.

TRUMP: ANLAŞACAĞIZ

Gün içerisinde ABD Başkanı Donald Trump'tan da görüşmelere dair açıklamalar geldi. Fox News'e konuşan ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'la bugün anlaşma yapılacağını söylediği kaydedildi. New York Post'a da ayrı bir demeç veren Trump, "Vance ve heyeti taşıyan uçak Pakistan yolunda. Birkaç saate varmış olacaklar. İranlılarla görüşmenin gerçekleşmesi gerekiyor. Kimsenin oyun oynadığını sanmıyorum" açıklamasını yaptı. Trump, "ateşkes biterse bombaların patlayacağını" belirtti. ABD Başkanı, kendisini İran savaşına İsrail'in ikna etmediğini dile getirdi.

İLK UÇAK İSTANBUL'A

İran'da online uçak bileti satışı yapan internet sitelerine göre, İran'da uluslararası uçak seferleri tekrar başlıyor. İran Sivil Havacılık Kurumu'nun Meşhed Havalimanı'ndan uluslararası uçak seferlerine ilişkin bilet satışına izin vermesiyle birlikte, Meşhedİstanbul seferinin salı günü yerel saatle 07.00'de gerçekleştirilmesi planlanıyor. ABD ve İsrail saldırılarına hedef olan İran'dan, uzun bir aradan sonra Türkiye'ye ilk uçak seferinin bugün gerçekleştirilmesi bekleniyor.