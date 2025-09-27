Dünyanın dev isimleri Epstein dosyasında: Musk, Gates ve Bannon’un adı geçiyor
ABD’de kamuya açıklanan yeni Jeffrey Epstein belgelerinde Elon Musk, Bill Gates, Steve Bannon ve Peter Thiel gibi dünya çapında tanınan isimlerin yer aldığı ortaya çıktı. Belgelerde İngiliz Prensi Andrew’un da ismi geçiyor.
ABD Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi'ndeki Demokratlar tarafından açıklanan belgelerde, cinsel suçlardan hüküm giyen ve cezaevinde ölü bulunan milyarder Epstein'ın mal varlığı ve bağlantılarına dair yeni detaylar yer aldı.
Belgelerde X şirketinin sahibi Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon, Microsoft'un eski CEO'su Bill Gates ve PayPal ile Palantir'in kurucularından Peter Thiel'in isimleri geçti.
MUSK "ADAYA GİTTİ", GATES İÇİN "KAHVALTI PARTİSİ" PLANI
6 Aralık 2014 tarihli bir kayıtta Musk'ın bir "adaya" gittiği not edilirken, Gates ile bir kahvaltı partisinin planlandığı belirtildi.
Belgelerde ayrıca Thiel'in 2017'de Epstein ile öğle yemeği yediği, Bannon'ın ise 2019'da Epstein ile kahvaltıda buluştuğu bilgisi yer aldı.
PRENS ANDREW YİNE GÜNDEMDE
İngiliz Prensi Andrew'un da Epstein'ın özel jetinde yolcu olarak yer aldığı kayıtlara yansıdı.
"EN GÜÇLÜLERLE İÇ İÇE"
Komite açıklamasında, belgeler arasında Epstein'ın telefon ve uçuş kayıtlarının yanı sıra mali defterlerinin de bulunduğu belirtildi.
Demokratların Gözetim Sözcüsü Sara Guerrero, "Jeffrey Epstein'ın dünyanın en güçlü ve en zengin adamlarından bazılarıyla arkadaş olduğu artık herkes için açık olmalıdır. Her yeni belge, mağdurlar için adalet arayışında bize yeni bilgiler sağlıyor." dedi.