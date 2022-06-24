Dünyanın en büyük bakterisi keşfedildi

Bilim insanları, Karayipler'deki mangrov bataklığında "dünyanın en büyük bakterisini" keşfetti. Normal şartlarda mikroskobik ortamlarda görüntülenen bakterilerden farklı olarak yaklaşık bir insan kirpiği boyunda olan bu bakterinin çıplak gözle görülebildiği belirtildi. ABD'deki Lawrence Berkeley Ulusal Laboratuvarı'nda deniz biyoloğu Jean-Marie Volland, yaklaşık olarak insan kirpiği büyüklüğündeki ince beyaz bakterinin "bugüne kadar bilinen en büyük bakteri" olduğunu söyledi. "Thiomargarita magnifica" adı verilen bu bakteri, mikroskoba ihtiyaç olmadan çıplak gözle bile görülebiliyor. Artık dünyanın en büyük bakterisi olarak sınıflandırılan thiomargarita magnifica, Fransız Karayipleri'nde su altına gömülü, çürüyen mangrov ağacı yaprakları üzerinde keşfedildi. Tek hücreli bu organizmanın tehlikeli olmadığı ve insanlarda hastalığa yol açmadığı belirtiliyor.Keşfi ilk yapan bilim insanı Olivier Gros, 2009'da Guadeloupe Takımadaları'ndaki mangrov yapraklarına tutunan bakterinin ilk örneğini buldu. Büyük boyutu nedeniyle ilk görüşte bakteri olduğu anlaşılmadı ancak daha sonra yapılan incelemeler, organizmanın tek bir bakteri hücresi olduğu ortaya çıkarıldı. Araştırmacılar, bakterinin neden bu kadar büyük olduğundan emin olmadıklarını aktardı. Araştırmanın yazarlarından Volland, bunun daha küçük organizmalar tarafından yenmesini önlemeye yardımcı olacak bir adaptasyon olabileceğini öne sürdü. ABD'deki Lawrence Berkeley Ulusal Laboratuvarı Ortak Genom Enstitüsü'nden Jean-Marie Volland, "Bu bakteriler çoğu bakteriden yaklaşık 5 bin kat daha büyük. Bir perspektife oturtmak gerekirse, biz insanlar için Everest Dağı kadar uzun bir insanla karşılaşmakla eşdeğer" dedi.