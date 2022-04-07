Dünyanın en güzel kokusu: Vanilya

Bilim insanları, dünyanın en güzel kokusunun peşine düştü. İsveç'teki Karolinska Enstitüsü ve Oxford Üniversitesi işbirliğiyle yürütülen araştırmada, insanların beğendiği veya beğenmediği koku türleri belirlendi. Farklı kültürlerden ve geçmişlerden gelen insanlardan oluşan 280 kişiden fazla insanla bir deney yapıldı. Rastgele sıralanmış kokular deneklere koklatıldı. Katılımcılardan, en hoşlanılandan en hoşlanılmayana doğru sıralama yapması istendi. Sonuçlara göre, en hoş koku vanilya oldu. Onu şeftali kokusu takip etti.Güzel kokunun kültürel olarak öğrenilmiş bir şey olup olmadığını inceleyen uzmanlar, kültürlerin koku seçmede çok az bir etkiye sahip olduğunu belirledi. Araştırmada, insanların kültürleri ne olursa olsun benzer tercihleri paylaştığı ortaya çıktı. Koku tercihinin yüzde 54 oranında kişisel zevklerden ötürü olduğu açıklandı. Çalışmada en kötü koku olarak ise peynir ve soya sütü seçildi. Araştırma yazarı Artin Arshamian, bir sonraki aşamada beynin kokuya verdiği tepkiyi araştıracaklarını ifade etti.