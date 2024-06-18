Dünyanın en ince merceği üretildi

Bilim insanları kuantum fiziğini kullanarak, yalnızca üç atom kalınlığında, şimdiye kadar yapılmış en ince lens olma özelliğini taşıyan bir mercek geliştirdi. Bu gelişme, fiber optik iletişimde ve artırılmış gerçeklik gözlükleri gibi cihazlarda büyük bir potansiyel oluşturabilir. Hollanda'daki Amsterdam Üniversitesi'nden ve ABD'deki Stanford Üniversitesi'nden merceği icat eden araştırmacılar, buluşlarının bu tür merceklerin yanı sıra minyatür elektronik sistemlere yönelik araştırmaları da ilerleteceğini söylüyor.