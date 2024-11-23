Dünyanın en ince spagettisi

Bilim insanları çıplak gözle görülemeyen dünyanın en ince spagettisini üretti. Independent'te yer alan habere göre, İngiltere'deki University College London'dan araştırmacılar daha kolay ve çevre dostu bir şekilde nanofiber geliştirmenin yolunu buldu. Bilim insanları nişasta bakımından zengin un ve sıvı formik asiti, elektrospinning adlı bir teknikle döndürdü. Makarna karışımını elektrik yüküyle çiğ çubuk makarnaya çevirdiler. Ekip, saç telinden neredeyse 200 kat daha ince olan nanofiber spagettinin sağlık alanında kullanılacağını umuyor.