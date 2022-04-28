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Giriş Tarihi: 28.4.2022 11:30 Son Güncelleme: 28.4.2022 11:32

Dünyanın en popüler kokusu nedir? Bilim dünyası tespit etti

Dünyanın en popüler kokusu nedir? Bilim dünyası tespit etti

Dünyanın en popüler kokusunu araştıran bilim insanları, dünyanın hemen her yerinde yapılan araştırma sonucunda en sevilen kokunun vanilya olduğunu ortaya koydu. Listenin devamını da yayınlayan bilim dünyası, kokularla ilgili ilgi çekici bir noktaya daha parmak bastı.

Oxford Üniversite ve Stockholm'de bulunan Karolinska Enstitüsü'nden bilim insanları, dünyanın en popüler kokusunu bulmak için kolları sıvadı. ABD'den Meksika'ya Tayland'dan And Dağları'na kadar uzanan araştırma sonucunda bilim dünyası ortak bir noktaya ulaştı.

PEK ÇOK FARKLI KOKUYLA TESPİT EDİLDİ

Araştırmalara göre dünyanın en sevilen ve popüler kokusu vanilya. Kokular terli ayaktan olgun meyveye kadar dünyanın her yerinde bulunan pek çok farklı maddeyi temsil eden duyulardan seçildi.

İKİNCİ SIRADA ŞEFTALİ VAR

İkinci sırada ise şeftali kokusu geldi. Bunu lavanta izledi.

LİSTENİN SONUNDAKİLER

Listenin en son sıralarında ise terli ayak kokusu, çürüyen balık ve kokulu peynir var. Bilim dünyası fizyolojik yapılar ve kültürler farklı olsa da kokuların insanlara dünyanın hemen her yerinde aynı şekilde hissedildiğini vurguladı.

KÜLTÜREL FAKTÖRLERDEN BAĞIMSIZ

Kısacası araştırma kokuların büyük ölçüde kültürel faktörlerden bağımsız olduğunuu gösteriyor. Bu durumda da kokuların evrensel olduğunu söylemek mümkün.

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Dünyanın en popüler kokusu nedir? Bilim dünyası tespit etti
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