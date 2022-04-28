Dünyanın en popüler kokusu nedir? Bilim dünyası tespit etti

Oxford Üniversite ve Stockholm'de bulunan Karolinska Enstitüsü'nden bilim insanları, dünyanın en popüler kokusunu bulmak için kolları sıvadı. ABD'den Meksika'ya Tayland'dan And Dağları'na kadar uzanan araştırma sonucunda bilim dünyası ortak bir noktaya ulaştı.

PEK ÇOK FARKLI KOKUYLA TESPİT EDİLDİ

Araştırmalara göre dünyanın en sevilen ve popüler kokusu vanilya. Kokular terli ayaktan olgun meyveye kadar dünyanın her yerinde bulunan pek çok farklı maddeyi temsil eden duyulardan seçildi.