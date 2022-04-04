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Giriş Tarihi: 4.4.2022 08:54 Son Güncelleme: 4.4.2022 09:28

Dünyanın en prestijli müzik ödülü Grammy'e Zelenskiy damga vurdu! Söyledikleriyle yürekleri dağladı

Dünyanın en prestijli müzik ödülü Grammy’e Zelenskiy damga vurdu! Söyledikleriyle yürekleri dağladı

Dün, tüm dünyanın merakla beklediği ve en prestjli müzik ödüllerinden biri olan Grammy Ödülleri sahiplerini buldu. Ancak onlarca ünlünün sahne aldığı performansta dikkatleri üzerine çeken, bir anda ekranda beliren Ukrayna lideri Zelenskiy oldu. Sessizliği bozmak istediğini söyleyen Zelenskiy'nin söyledikleri duygusal anlar yaşattı.

ABD'nin Nevada eyaletinde bulunan Las Vegas'ta düzenlenen müzik dünyasının en prestijli ödülleri olan Grammy Ödülleri dün akşam Trevor Noah'ın sunuculuğu ile sahiplerini buldu.

BİR ANDA EKRANDA BELİRDİ

Ancak bu yıl 64.'sü düzenlenen ödül töreninde Lady Gaga, Lil Nas X, Justin Bieber, Billie Eilish gibi isimler sahne aldı. Ancak dikkatleri sahneye çıkan onlarca ünlüden çok bir anda ekranda beliren Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy çekti.

"SESSİZLİK OLMASIN"

Zelenskiy, yayınlanan bant kaydında Ukrayna'ya nasıl olursa olsun bir şekilde destek verilmesini isteyerek, "Sessizliği müzikle doldurun. Bunuu bugün yapın, hikayemizi anlatın. Nasıl olursa olsun bizi destekleyin, ama sessizlik olmasın" dedi. Zelenskiy, mesajını Ukraynalı şarkıcı Mike Newton ve şair Lyuba Yakimchuk'un eşlik ettiği John Legend performansından önce verdi.

UKRAYNA İÇİN KAMPANYA

Grammy Ödülleri'ni veren Kayıt Academisi de, törenden önce insani kriz ile ilgili destek toplamak için oluşturduğu kampyanda 'Ukrayna için ayağa kalk' sloganını kullandı.

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Dünyanın en prestijli müzik ödülü Grammy'e Zelenskiy damga vurdu! Söyledikleriyle yürekleri dağladı
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