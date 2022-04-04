Dünyanın en prestijli müzik ödülü Grammy’e Zelenskiy damga vurdu! Söyledikleriyle yürekleri dağladı

ABD'nin Nevada eyaletinde bulunan Las Vegas'ta düzenlenen müzik dünyasının en prestijli ödülleri olan Grammy Ödülleri dün akşam Trevor Noah'ın sunuculuğu ile sahiplerini buldu.
BİR ANDA EKRANDA BELİRDİ
Ancak bu yıl 64.'sü düzenlenen ödül töreninde Lady Gaga, Lil Nas X, Justin Bieber, Billie Eilish gibi isimler sahne aldı. Ancak dikkatleri sahneye çıkan onlarca ünlüden çok bir anda ekranda beliren Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy çekti.
"SESSİZLİK OLMASIN"
Zelenskiy, yayınlanan bant kaydında Ukrayna'ya nasıl olursa olsun bir şekilde destek verilmesini isteyerek, "Sessizliği müzikle doldurun. Bunuu bugün yapın, hikayemizi anlatın. Nasıl olursa olsun bizi destekleyin, ama sessizlik olmasın" dedi. Zelenskiy, mesajını Ukraynalı şarkıcı Mike Newton ve şair Lyuba Yakimchuk'un eşlik ettiği John Legend performansından önce verdi.