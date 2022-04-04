Dünyanın en prestijli müzik ödülü Grammy’e Zelenskiy damga vurdu! Söyledikleriyle yürekleri dağladı

"SESSİZLİK OLMASIN"

Zelenskiy, yayınlanan bant kaydında Ukrayna'ya nasıl olursa olsun bir şekilde destek verilmesini isteyerek, "Sessizliği müzikle doldurun. Bunuu bugün yapın, hikayemizi anlatın. Nasıl olursa olsun bizi destekleyin, ama sessizlik olmasın" dedi. Zelenskiy, mesajını Ukraynalı şarkıcı Mike Newton ve şair Lyuba Yakimchuk'un eşlik ettiği John Legend performansından önce verdi.