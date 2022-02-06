Dünyanın en şanslı damadı

Güneydoğu Asya'nın şehir devleti Brunei
'nin Sultanı Hassanal Bolkiah'ın kızının bir hafta süren görkemli düğünü göz kamaştırdı.
Dünyanın en zengin insanları arasında yer alan Sultan Bolkiah'ın Kingston Üniversitesi mezunu 36 yaşındaki kızı Prenses Fadzillah Lubabul, kraliyet sarayı Istana Nurul Iman'da düzenlenen gösterişli bir törenle dünyaevine girdi. Geçen yıl aralık ayında duyurulan düğün, abartılı ihtişamıyla hayrete düşürürken, Prenses Fadzillah Lubabul'un çok sayıda kıyafet giymesi ve takıları dikkat çekti.
Sultanın 12 çocuğundan dokuzuncusu olan Fadzillah'ın evlendiği 37 yaşındaki şanslı damat Iraklı Avang Abdullah Nebil Mahmud El Haşimi, ailesiyle birlikte 3 yaşındayken Brunei'ye göç etti. Daha sonra ailece Kanada'ya gittiler. Damat El Haşimi, Kanada'da eğitimini tamamladıktan sonra ailesiyle birlikte Brunei'ye dönerek iş dünyasına adım attı.
AİLESİNDE İKİ BAŞBAKAN VAR
El Haşimi'nin profesör olan babası Brunei Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yaparken, ailesinden Irak
'ta iki başbakan ve bir genelkurmay başkanı çıkmış. Düğün kapalı kapılar ardında özel konukların katılımıyla yapıldı. İhtişamlı düğün törenine ait görüntüleri ise Fadzilah'ın gösterişli hayatıyla tanınan kardeşi Prens Mateen, Instagram hesabından paylaştı.