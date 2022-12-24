Dünyanın en tehlikeli canlısı Gustave

Doğu Afrika ülkesi Burundi'deki Tanganyika Gölü'nde yaşayan dev cüsseli timsah efsanesi hızla tüm dünyaya yayılıyor. Yıllardır hakkında birçok efsane üretilen Nil timsahının 1 ton ağırlığında ve 6 metre uzunluğunda olduğu belirtiliyor. Gustave adı verilen timsahın şimdiye kadar 300'den fazla kişiyi öldürdüğü tahmin ediliyor. İlk olarak 1987'de izi belirlenen ve 2001'den bu yana da kayıt altında olan timsah şimdiye kadarki tüm denemelere rağmen yakalanamadı. 2016'dan beri ortalıkta görünmeyen timsah Gustave'nin hâlâ hayatta olduğu düşünülüyor. Uzmanlara göre 95 yaşında olan Gustave normal bir timsahtan 3 kat daha iri.Bölge sakinleri, "Gustave çoğu zaman eğlence için insanları öldürüyor, çünkü bazen öldürdüğü kişilerin cesedini tamamen yemiyor" diyor. Ancak timsah uzmanlarına göre bu pek mümkün değil, çünkü timsahlar avlarının tamamını yiyor.