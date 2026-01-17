Dünyanın gözü Ankara–İslamabad–Riyad ittifakında

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın önceki gün Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki olası bir üçlü ittifaka dair yaptığı açıklama sonrası dünya medyası bu gelişmeye kilitlendi. Fidan, "An itibarıyla görüşmeler var, konuşmalar var ama biz herhangi bir anlaşmaya hâlâ imza atmış değiliz" demişti. Türkiye'nin Suudi Arabistan ve Pakistan arasında geçen yıl eylül ayında oluşturulan savunma ittifakına katılımına ilişkin BBC'deki haberde Pakistan Savunma Üretimi Bakanı Raza Hayat Harraj'ın "Yaklaşık bir yıl süren görüşmelerin ardından Suudi Arabistan ve Türkiye'yle üçlü bir savunma anlaşması taslağı hazırladık. Görüşmeler sürüyor" sözlerine yer verildi.

ÜÇÜ DE BÜYÜK AKTÖR

İngiliz Reuters ajansına da konu hakkında bilgi veren Pakistan Savunma Bakanı, nihai anlaşma için üç ülkenin mutabakatının gerektiğini ifade etti. Haberlerde "Üç ülkenin gerçekleştireceği olası savunma paktı, her biri kendi alanında stratejik üstünlüğe sahip üç büyük aktörü aynı çatı altında toplayacak" yorumları yapıldı.