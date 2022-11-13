Dünyanın gözü bu kritik görüşmede! Ateş Çemberi’nde neler olacak?

'TEK ÇİN' POLİTİKASI

"Tek Çin" politikasını benimseyen ve Pekin yönetimini tüm Çin'in meşru hükümeti olarak tanıyan Washington, 1979 tarihli Tayvan İlişkileri Yasası'nda, Ada'nın öz-savunmasını sağlayacak askeri kapasiteye sahip olması için destek sağlayacağı ve bölgedeki statükoyu tek taraflı değiştirmeye yönelik eylemlere karşı çıkacağı taahhüdünde bulunmuştu.

Ancak söz konusu taahhütler, ABD'ye Tayvan'ı doğrudan askeri olarak savunma yükümlülüğü getirmiyor. Washington'ın ABD ordusunun Ada'yı bilfiil savunacağına dair resmi beyanda bulunmaktan kaçındığı bu politika "stratejik muğlaklık" olarak adlandırılıyor.

PELOSİ'NİN ZİYARETİ

Biden ve Şi'nin 28 Temmuz'da yaptıkları son telefon görüşmesi, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Çin ile egemenlik ihtilafı içinde Tayvan'a yapmayı planladığı ziyaretin gölgesinde geçmişti. Ada'yı kendi topraklarının parçası gören Pekin yönetimi, Washington yönetiminden üst düzey bir yetkilinin ziyaret etmesine tepki gösterirken, Şi, Biden ile telefon görüşmesinde, "Tayvan sorununda yabancı müdahalesinin kabul edilemeyeceği" mesajını vermişti. Çin Devlet Başkanı, "Çin hükümeti ve halkının Tayvan konusundaki tavrı tutarlıdır; ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğünü korumak, 1,4 milyardan fazla Çinlinin ortak iradesidir. Halkın iradesi çiğnenemez. Ateşle oynayan kendisini yakar" ifadelerini kullanmıştı. Pelosi'nin Pekin'in uyarılarına rağmen ağustos başında Tayvan'ı ziyaret etmesi, gerilimi doruğa çıkarmıştı.