Dünyanın gözü İslamabad’da

İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a karşı başlattığı kirli savaşın 40'ıncı gününde çıkan geçici ateşkesin kalıcı hale getirilmesi için bugün önemli toplantılar başlıyor. Pakistan'ın başkenti İslamabad'da İran ile ABD tarafı bir araya gelecek. İki ülkenin temsilcileri 11 yıl aradan sonra ilk kez yüz yüze görüşecek. İran heyetine Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın, ABD heyetine de Başkan Yardımcısı James David Vance'in başkanlık edeceği öngörülüyor.

TARAFLAR NE DEDİ?

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Pakistan'da gerçekleşmesi planlanan müzakere görüşmelerine ilişkin konuştu. JD Vance, "İyi niyetlilerse biz de aynı şekilde davranacağız. Bakalım, neler olacağını göreceğiz. Olumlu geçeceğini düşünüyorum" dedi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Tahtrevançi, düşmanların yeniden saldırmasına yol açacak bir görüşmeyi kabul etmeyeceklerini vurgulayarak ABD tarafının İran'ın hazırladığı 10 maddelik teklifini esas alarak görüşmelere başlamayı kabul ettiğini belirtti.

İSRAİL SAVAŞ İSTİYOR

İran-ABD İslamabad'da kalıcı ateşkesi görüşmeyi planlarken İsrail'in Lübnan'a saldırıları süreci zorluyor. İsrail'in özellikle Lübnan'a saldırılarını sürdürmesi ve ABD'den gelen çelişkili açıklamalar süreci zora sokuyor. Tarafların talepleri arasındaki büyük farklılık sürecin kırılganlığını artırıyor. İslamabad'daki görüşmelerde kalıcı ateşkesin sağlanması, karşılıklı güvenlik garantileri, İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması, dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması ve İran'ın nükleer programına ilişkin taahhütlerin ele alınması bekleniyor. Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in "Lübnan'da ateşkesin sağlanması için çaba gösterdiğini" belirtti.

İSRAİL'DE BAŞARISIZLIK DÜŞÜNCESİ EGEMEN

ABD merkezli Wall Strret Journal gazetesi İsrail'in İran'a yönelik 40 gün süren saldırılarında başarıya ulaşamadığını yazdı. Haberde "Ortak ABD-İsrail bombardıman harekâtı, dünyanın en gelişmiş mühimmatları ve savaş uçaklarını kullanarak askeri tesisler ve fabrikalar dahil olmak üzere İran genelinde 20 binden fazla hava saldırısı gerçekleştirdi. Bu saldırılar rejimi yıkamadı" denildi. Ayrıca Tahran hâlâ bölgeye ve küresel ekonomiye acı çektirebilecek bir kapasiteye sahip.

HÜRMÜZ'DEN SADECE 11 GEMİ GEÇEBİLDİ

9 Nisan saat 14.00 itibarıyla, ateşkesin ilan edilmesinden bu yana boğazdan yalnızca 11 geminin geçtiği tespit edildi. Bunlar üç tanker, bir konteyner gemisi ve yedi kuru yük gemisinden oluşuyor. BBC'deki haberde "Bu sayı, çatışmaların başladığı 28 Şubat'tan önce boğazdan günde ortalama 138 geminin geçtiği düşünüldüğünde oldukça düşük" denildi.