Dünyanın gözü İstanbul'da
İşgalci ve soykırımcı İsrail'in Gazze'deki savaş suçlarını araştırmak üzere bağımsız bir girişim olarak kurulan Gazze Mahkemesi'nin ilk başlangıç toplantısı Londra'da düzenlendi. İlk genel oturumu Saraybosna'da gerçekleştirilen Gazze Mahkemesi, 23-26 Ekim 2025 tarihleri arasında "Gazze Mahkemesi: Nihai Oturum" başlığı ile İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Cemil Birsel Konferans Salonu'nda düzenleniyor. Dün başlayan ilk oturumla birlikte mahkeme, nihai kararını İstanbul'da açıklayacak.