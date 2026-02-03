Dünyanın gözü İstanbul’da

ABD'nin İran'a yönelik olası saldırısının önüne geçilmesi için bir kez daha diplomasinin ön plana çıkması dünya medyasında geniş yankı buldu. ABD merkezli Axios ile İngiliz Reuters ajansı İran ile ABD'li yetkililerin bu hafta İstanbul'da bir araya gelebileceğini öne sürdü. İran haber kanalları da dün benzer iddiayı ortaya attı. Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı ise ABD ile olası müzakerelere ilişkin ayrıntıların henüz kesinleşmediğini, genel çerçevesi ve yapısı şekillendikten sonra detayların netleşeceğini belirtti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise diplomasiye hazır olduklarını ve sonuçlarının yakında görülebileceğini söyledi.

WITKOFF, İSRAİL'DE

ABD medyasına göre İstanbul'daki olası görüşmede ABD'yi Başkan Donald Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff temsil edecek. Witkoff'un bugün İsrail'i ziyaret edeceği bildirildi. Öte yandan İsrail basınına göre, Tel Aviv, ABD'ye İran ile olası bir anlaşma için 3 şart öne sürdü. İsrail, olası bir anlaşma için İran'ın nükleer ve balistik füze programını sonlandırması ve bölgedeki vekil güçlerine desteği kesmesini şart koştu.