Dünyanın gözü tarihi zirvede: 3 lider aynı masaya oturacak! İşte kritik gündemin detayları...
Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen 33. Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında liderler, Shenzhen kentinde aile fotoğrafı için bir araya geldi. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in aynı karede yer aldığı buluşmanın ardından gözler yarın yapılması planlanan üçlü görüşmeye çevrildi.
Dünyanın yakından takip ettiği 33. Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi, Çin'in Guangdong eyaletine bağlı Shenzhen kentinde devam ediyor.
AİLE FOTOĞRAFI ÇEKİLDİ
Zirve kapsamında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in ev sahipliğinde düzenlenen programda çok sayıda ülkenin devlet ve hükümet başkanı bir araya geldi. Liderler, akşam yemeği öncesinde aile fotoğrafı çektirerek objektiflere poz verdi.
GÖZLER YARINKİ ÜÇLÜ GÖRÜŞMEDE
APEC Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen aile fotoğrafının ardından dikkatler, yarın yapılması planlanan Şi, Trump ve Putin arasındaki üçlü görüşmeye çevrildi. Çin, ABD ve Rusya liderlerini aynı masada buluşturacak toplantıda uluslararası gelişmelerin, küresel güvenliğin ve büyük güçler arasındaki ilişkilerin ele alınması bekleniyor.