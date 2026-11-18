LİDERLER ORTAK AÇIKLAMA YAPACAK

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada gündemin henüz tam olarak netleşmediğini belirtti. Uşakov, uluslararası durumun ve devam eden çatışmaların liderler tarafından değerlendirilebileceğini ifade ederek, dünyanın önde gelen güçleri arasındaki ilişkilerin geleceğinin de masaya yatırılabileceğini söyledi.

Uşakov, Ukrayna krizinin de görüşmede gündeme gelebileceğini belirterek toplantının önemine dikkat çekti. Rus yetkili, üç liderin ortak bir açıklama yapabileceğini ve bu açıklamanın taslağı üzerinde çalışmaların sürdüğünü de aktardı.