Dünyanın gözü Türkiye’de gerçekleşecek Rusya Ukrayna zirvesinde: Çin’den dikkat çeken açıklama...

Dünyanın gözü Antalya'da gerçekleşecek olan Rusya Ukrayna zirvesine kilitlenmişken Çin'den de dikkat çeken bir açıklama geldi. Çin'den yapılan açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşının sonlanması için diyaloğu kolaylaştıracak tüm çabaları desteklendiği belirtildi.
GÖZLER TÜRKİYE'DEKİ ZİRVEDE
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, düzenlediği basın toplantısında Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, Antalya Diplomasi Forumu marjında yarın Türkiye'de yapacakları görüşmeye ilişkin sorusunu yanıtladı.
Çin'in barış için diyaloğu ve müzakereleri kolaylaştıracak tüm çabaları desteklediğini ifade eden Sözcü Cao, "Umarız taraflar, gerilimin düşürülmesi ve Ukrayna sorununun barışçıl çözümüne yönelik çabalara hız verir." dedi.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN İNİSİYATİFİ İLE...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın inisiyatifiyle yürütülen görüşmelerin ardından Ukrayna ve Rusya dışişleri bakanlarının, 11-13 Mart'ta düzenlenecek Antalya Diplomasi Forumu marjında, Türkiye'nin de katılımıyla üçlü görüşme gerçekleştirmeyi kabul ettiklerini duyurmuştu.