Dünyanın gözü Türkiye’de gerçekleşecek Rusya Ukrayna zirvesinde: Çin’den dikkat çeken açıklama...

Dünyanın gözü Antalya'da gerçekleşecek olan Rusya Ukrayna zirvesine kilitlenmişken Çin'den de dikkat çeken bir açıklama geldi. Çin'den yapılan açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşının sonlanması için diyaloğu kolaylaştıracak tüm çabaları desteklendiği belirtildi.