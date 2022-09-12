Dünyanın kaderini değiştiren gün: 11 Eylül 21 yıla rağmen sorular cevapsız





Ayloush, saldırılar sonrası İslam karşıtları ve medya tarafından sürdürülen basmakalıp yargıların bir sonucu olarak Müslümanların hala nefret, zorbalık ve ayrımcılığın hedefi olduğunu ifade etti. Ayloush, nefreti körükleyen yanlış bilginin hala çevrim içi yayıldığını belirtti.