Dünyanın Sumudu Gazze için hazır

Küresel Sumud Filosu'nun '2026 Bahar Misyonu için İspanya Barcelona'dan yola çıkan tekneler ana toplanma noktası olan İtalya'ya tek tek ulaşmaya devam ediyor. İtalya'nın Sicilya adasındaki Syracuse liman kentinde toplanan filoda toplam 65 teknenin olması bekleniyor. Küresel Sumud Filosu'nun "2026 Bahar Misyonu"nda güçlü şekilde varlık gösteren Türk aktivistler, Gazze'ye yönelik ablukayı kırma ve yardım ulaştırma konusunda "kararlı" oldukları mesajını verdi.

Memur Sen Diyarbakır İl Başkanı Ramazan Tekdemir de İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırıma dikkat çekmek ve ablukayı kırmak için bir kez daha yola çıkan Sumud Filosu'na katıldı. Tekdemir, siyonist rejimin durdurulması için tüm dünyayı harekete geçmeye çağırdı. Tekdemir, Gazze'ye selam olsun, direnişe selam olsun, şehitlere selam olsun, küresel vicdana selam olsun" dedi.