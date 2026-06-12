Dünyaya Doğu Akdeniz mesajı

Son dönemde Kıbrıs Adası başta olmak üzere Doğu Akdeniz'de fitne ateşi yakmak üzere atılan adımlara karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün "Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türkü'nün hak ve hukukuna kastedilirse cevabımız çok net olur, çok da sert olur" sözleriyle Türkiye'nin mavi vatandan en ufak bir taviz vermeyeceği mesajını verdi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) da dün Kıbrıs'ta Garantörlük Sıfatı Olmayan Fransa ile GKRY Arasında İmzalanan Kuvvetlerin Statüsü Anlaşması'na ilişkin "Hiçbir meşruiyete sahip olmayan ve sonuçları üzerine dikkatle düşünülmeyen bu ve benzer adımlar, Ada'nın güneyi için tehlikeli sonuçlar doğurabilecek niteliktedir" ifadelerini kullandı. Bakanlık "Türk Silahlı Kuvvetleri, Kıbrıs Türklerinin güvenliğini tehdit eden hasmane tutumlara karşı en sert cevabı verme güç ve kararlılığındadır" açıklamasında bulundu.

TEHLİKELİ SONUÇLAR DOĞURABİLİR

MSB, haftalık basın bilgilendirme toplantısını Denizkurdu-II Tatbikatı kapsamında Antalya açıklarında seyreden TCG Anadolu'da düzenledi. Burada gazetecilerin gündeme ilişkin sorularına verilen yanıtlar şöyle: "Kıbrıs'ta garantörlük sıfatı olmayan Fransa ile GKRY arasında imzalanan ve Ada'daki hassas dengeleri tek taraflı olarak değiştirmeyi amaçlayan, Kıbrıs Türklerinin iradesini ve egemen eşit haklarını yok sayan söz konusu anlaşma, 1960 Kıbrıs Antlaşmalarına ve uluslararası hukuka aykırıdır. Hiçbir meşruiyete sahip olmayan ve sonuçları üzerine dikkatle düşünülmeyen bu ve benzer adımlar, Ada'nın güneyi için tehlikeli sonuçlar doğurabilecek niteliktedir. Bölgedeki hassas dengeleri göz ardı eden ve Türkiye ile KKTC'nin hak ve menfaatlerini hedef alan herhangi bir askeri ittifakın, Türkiye'ye karşı başarı şansı bulunmadığı gerçeğini hatırlatıyoruz. Garantör ülke olarak, dün olduğu gibi bugün de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini korumaya ve güvenliğini sağlamaya devam edeceğiz. Türk Silahlı Kuvvetleri, Kıbrıs Türklerinin güvenliğini tehdit eden hasmane tutumlara karşı en sert cevabı verme güç ve kararlılığındadır."





İSRAİL'DE NATO ZİRVESİ PANİĞİ

İsrail merkezli Haaretz gazetesi Ankara'nın İsrail'e Doğu Akdeniz ile verdiği net mesajları irdeledi. İsrail- ABD'nin İran'a yönelik saldırı ile Körfez'de güç boşluğu oluştuğuna dikkat çekilen analizde "Körfez ülkeleri bir tür şaşkınlık içinde ve yeni bir strateji arayışındalar. Bu durum tam da Erdoğan'ın elini güçlendiren bir zemin sunuyor" denildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu stratejik fırsatı 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek olan NATO Kuzey Atlantik Konseyi toplantısında lehine çevirebileceğine dikkat çekildi. İsrail basınına göre Türkiye, Suudi Arabistan ve Umman'ı kapsayan bir işbirliği kurabilir.





ERHÜRMAN'DAN ERDOĞAN'A DESTEK

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, "Cumhurbaşkanlığında 200 Gün" başlığıyla düzenlediği basın toplantısında icraatını anlattı. Erhürman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Doğu Akdeniz ve Kıbrıs" ile ilgili yaptığı açıklamalara destek vererek, "Güvenlik, enerji, deniz yetki alanları başlıklarında, Kıbrıs Türk halkını ve Türkiye Cumhuriyeti'ni dışlama, dışarıda bırakmaya yönelik hiçbir hamle sonuca ulaşamaz" dedi.