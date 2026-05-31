Dünyaya inat yeni soykırım projesi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin yüzde 60'ını işgal altında tuttuklarını belirterek İsrail ordusuna ele geçirilen alanı yüzde 70'e çıkarma talimatı verdiğini duyurdu. Netanyahu'nun bu talimatıyla İsrail ordusu, Gazze'de yaşayan 2 milyon Filistinliyi Akdeniz kıyısında çok küçük bir alana yığmaya zorlarken Gazzeliler bir kez daha zorla yerinden edilme tehdidiyle karşı karşıya. Toplamda yaklaşık 365 kilometrekare gibi küçük bir alana sahip olan Gazze Şeridi'nde, İsrail'in işgal ettiği alanın yüzde 70'e çıkmasıyla, 2 milyondan fazla Filistinli, yaklaşık 110 kilometrekarelik bir alanda yaşamak zorunda kalacak.

KRİZİ DERİNLEŞTİRİYOR

İsrail ateşkes anlaşmasındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyi reddetti. İsrail'in 10 Ekim 2025'te devreye giren Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmeyi reddetmesi Gazze'de insani krizin sürmesine neden oldu. Ateşkesi sık sık ihlal eden ve 10 Ekim 2025'ten bu yana Gazze'ye saldırılarına aralıksız devam eden İsrail'in, ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiği tarihten bu yana düzenlediği saldırılarda yaklaşık 922 Filistinli hayatını kaybetti, 2 bin 786 kişi yaralandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın planı kapsamında 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasında çekildiği bölgelere tekrar girmeyeceğini taahhüt eden İsrail ordusu, buna karşın Gazze'de işgali günden güne genişleten adımlar attı.

İŞGALİ ADIM ADIM GENİŞLETTİ

İsrail ordusu, Ekim 2025'te ateşkes anlaşmasına göre belirlenen "sarı hat" isimli bölgeye çekildi, böylece Gazze Şeridi'nin yüzde 53'lük kısmı İsrail işgali altında kalırken, yüzde 47'lik orta kesim Filistinlilere bırakıldı. İsrail ordusunun ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasından sonra, işgal ettiği bölgelerin bir kısmını bırakarak "kırmızı hat" olarak adlandırılan bölgeye çekilmesi gerekiyordu. Buna rağmen, İsrail ordusu İran savaşının gölgesinde, işgali sessiz sedasız genişletti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nde işgali yüzde 60'ın üzerine çıkardıklarını itiraf etti ve İsrail ordusuna Gazze'de işgali yüzde 70'in üzerine çıkarma talimatı verdiğini duyurdu.

BAYRAMA RAĞMEN KATLİAMLAR SÜRÜYOR

Kurban Bayramı'na rağmen Gazze'ye yönelik saldırılarını büyük oranda artıran İsrail ordusu son bir haftada 35'ten fazla Filistinliyi öldürdü. İsrail ordusu gece birçok bölgeye saldırı düzenledi, ölü ve yaralıların olduğu belirtildi. Son 48 saatte 10 Filistinli hayatını kaybetti. Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine düzenlenen hava saldırılarında biri sağlık çalışanı olmak üzere 11 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

ALARM ZİLLERİ ÇALIYOR

Hamas, Barış Konseyi'ne çağrıda bulunarak İsrail'in Gazze'de işgali genişletme planına ilişkin net tutum sergilemesini isterken Haaretz gazetesi de "Ateşkesin başlangıcından beri İsrail saldırılarında 900'den fazla Filistinli öldü. İsrail'in Gazze'de işgal planı ve Hamas'ın uyarıları üzerine alarm zilleri çalıyor" tespitinde bulundu.

İSRAİL SUÇLARINI ÖRTEMİYOR

Avrupa Birliği Komisyonu'nun Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Hadja Lahbib, Netanyahu'nun İsrail ordusuna verdiği Gazze Şeridi'nde işgal ettikleri alanların yüzde 70'e çıkarılması talimatına tepki göstererek, uluslararası insancıl hukuka saygı duyması çağrısını yineledi.