Dünyaya madde madde insanlık ödevi

1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz Filistin Devleti kurulmalıİİT, Gazze'nin yeniden ayağa kaldırılması için fon kurmalıGazze'de ateşkese 4 saat ara verme kararı zalimce ve alaycıdır. Acil ve kalıcı ateşkesin sağlanması önceliğimizİnsani yardımlarla başta hastaneler olmak üzere acil ihtiyaç olan yerlere akaryakıt kesintisiz ve sürekli ulaştırılmalıİsrail'in işlediği savaş ve insanlık suçlarının hesabını vermesi için uluslararası mercilerde hukuk mücadelesi yapılmalıBatı'nın şımarık çocuğu gibi davranan İsrail yönetimi, yol açtığı tahribatı tazmin etmek mecburiyetindeKudüs kırmızı çizgimizdir, Mescid-i Aksa'nın statükosu korunmalıİsrailli bakanların varlığını ikrar ettiği nükleer silahlar araştırılmalı, denetimden kaçan varsa ortaya çıkarılmalıTürkiye, Filistinli kardeşlerimizin güvenliğini garanti altına alacak garantörlük için hazırdırBaşkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'da Kral Abdülaziz Uluslararası Konferans Merkezi'nde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde konuştu:Hastanelerin, ibadethanelerin, okulların, mülteci kamplarının, ambulansların bombalandığı, 'güvenli' denilen bölgelere göç eden sivillerin katledildiği, tarihte eşi benzeri görülmemiş bir barbarlıkla karşı karşıyayız.İslam âlemi olarak Filistin halkıyla dayanışmamızı çok net biçimde göstermiş oluyoruz. Verdiğimiz bu dayanışma mesajını alacağımız ve uygulamaya koyacağımız kararlarla perçinleyeceğiz.Vatanlarını savunan Hamaslı direnişçiler ile işgalcileri aynı kefeye koyamayız.Gazze ve Ramallah'ta katledilen 12 bine yakın Filistinlinin yüzde 73'ü kadın ve çocuklar. Bu cinnet hâlinin savunulabilir veya mazur gösterilebilir hiçbir tarafı yoktur. İnsan hak ve hürriyetlerini dilinden düşürmeyen Batılı ülkelerin Filistin'de süregiden katliamlar karşısında sessizliğe bürünmeleri utanç vericidir. Gazze'nin neredeyse tamamı yıkılmış ama bu ülkeler, İsrail'e ateşkes çağrısı dahi yapmıyor, yapamıyor.İsrail'in nükleer silahları araştırılmalı. Uluslararası denetimden kaçırılanlar varsa ortaya çıkarılmalı.Dünyanın dört bir köşesinde, İsrail'in katliamlarına karşı yükselen sesleri insanlık açısından ümitvar görüyoruz. İsrail destekçisi yönetimlerin bu çığlığa kulak vermesini bekliyoruz.Türkiye olarak Gazze'nin inşa ve ihyasına her türlü desteği vermekten imtina etmeyeceğiz.Başkan Erdoğan'ın hitabı sırasında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad kendisini dinledi. Ancak Esad'ın konuşması sırasında Erdoğan salonda değildi.Başkan Erdoğan zirvede Mısır Devlet Başkanı Abdulfettah Sisi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ve Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile bir araya geldi. Görüşmelerde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve Filistin halkına yardım ulaştırma çabaları ele alındı.İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği Ortak Zirvesi sonrası, İİT ve Arap Ligi'ne üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının mutabık kaldığı ortak bildiri yayınlandı. Bildiride İsrail'in Gazze'deki insanlık dışı katliamları kınanırken ablukanın sona erdirilmesi ve insani yardımların girişine izin verilmesi çağrısı yapıldı. Ayrıca İsrail'e silah ihracatının durdurulması istendi. Filistin halkı güvenlik ve barışa kavuşmadan ve gasp edilen tüm haklarını geri almadan, İsrail'in ve diğer hiçbir bölge ülkesinin güvenlik ve barışa kavuşamayacağı, İsrail'in işgalinin devam etmesinin küresel güvenlik ve barışa tehdit oluşturduğu teyit edilen bildiride özetle şöyle denildi: "İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı, 'kitlesel savaş suçu' anlamına gelen misilleme saldırısının ve Batı Şeria ile Kudüs-ü Şerif'te işlediği barbarca suçların feci yansımalarına ve İsrail'in saldırganlığını durdurmayı reddetmesinden dolayı savaşın genişlemesine yönelik ortaya çıkan gerçek tehlikeye ve BM Güvenlik Konseyi'nin uluslararası hukuku devreye sokarak İsrail'in saldırganlığına son verememesi acziyetine karşı uyarırız. İsrail'i, çatışmanın devamı ve şiddetlenmesinden, şiddetin Filistin halkının haklarına ve İslam ile Hıristiyan kutsallarına yönelmesinden, hukuk dışı adımlardan, kapsamlı bir barışın sağlanabilmesini engellemekten sorumlu tutarız."