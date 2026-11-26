Türkiye, Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerine ilişkin tutumunu korurken Libya'nın farklı siyasi aktörleriyle diyalog alanını genişletiyor. Türkiye'nin Libya ile geliştirdiği ilişkiler, dünyaya örnek bir nitelik taşıyor. Ankara, Libya'da siyasi bölünmüşlüğün kalıcılaşması yerine birleşik kurumlara, güçlü devlet kapasitesine ve Libyalıların iradesine dayanan bir siyasi çözümü destekliyor. Türkiye'nin hedefi, Libya'da bir tarafın diğerine üstünlük kurduğu değil, bütün Libyalıların barış ve istikrardan yararlandığı bir gelecek olarak öne çıkıyor. Bu kapsamda, Ankara önemli bir konuk ağırladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Hafter ve beraberindeki heyetle Ankara'da bir araya geldi.

RESMİ GAZETELERİNDE YAYINLANDI

Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisi'nin 2019 tarihli deniz yetki alanları mutabakatına verdiği onay, anlaşmanın Libya içindeki siyasi kabulünü genişleten önemli bir adım oldu. Doğu Akdeniz'in geleceğine, karşılıklı menfaatlere ve bölgesel istikrara yönelik uzun vadeli bir perspektife dayanıyor. Türkiye'nin hem Trablus hem Bingazi ile doğrudan temas kurabilmesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen çok boyutlu ve dengeli diplomasinin önemli örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor. Bu yaklaşım, Libya'daki siyasi ve askerî ayrışmanın aşılması açısından yeni diplomatik imkânlar oluşturuyor. Libya Temsilciler Meclisi'nin onayladığı Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin anlaşma ise dün Libya Resmi Gazetesi'nde yayımlandı.



ERDOĞAN KABUL ETTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutanı Mareşal Halife Hafter ve beraberindeki heyeti, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör