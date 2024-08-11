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Giriş Tarihi: 11.8.2024

Dünyaya ‘vahşeti durdurun’ çağrısı

Dünyaya ‘vahşeti durdurun’ çağrısı
Filistin, Gazze'de yaşanan soykırımın durdurulması için uluslararası topluma çağrıda bulundu. Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in yanı sıra BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) bu ayki başkanlığını yapan Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'ye mektup gönderdi. Mansur, mektubunda, "Uluslararası topluma ve özellikle de BM Güvenlik Konseyi'ne işgalci güç İsrail'in yaptıklarının hesabını sorma ve Filistin halkı için adaleti sağlama konusundaki sorumluluk ve yükümlülüklerini yerine getirmesi için derhal harekete geçme çağrımızı yineliyoruz" ifadelerini kullandı.
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Dünyaya ‘vahşeti durdurun’ çağrısı
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