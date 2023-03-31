Dünya’yı saniyede yutacak büyüklükte Karadelik

Avustralya Ulusal Üniversitesi'nden bilim insanları, 1.3 metrelik SkyMapper Güney Gökyüzü Araştırması teleskobuyla yapılan gözlemlerde şimdiye kadarki en büyük kara deliklerden birini buldu. J1144 adı verilen karadelik 1 saniyede Dünya büyüklüğünde bir alanı yutuyor. Araştırma ekibinin başında olan Dr. Christopher Onken, karadeliğin evrenin aşağı yukarı yarısında bulunduğunu kaydetti. Onken, "Bu büyüyen karadelikten gördüğümüz ışığın bize ulaşması yaklaşık 7 milyar yıl sürüyor" dedi. DIŞ HABERLER