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Giriş Tarihi: 31.3.2023

Dünya’yı saniyede yutacak büyüklükte Karadelik

Dünya’yı saniyede yutacak büyüklükte Karadelik
Avustralya Ulusal Üniversitesi'nden bilim insanları, 1.3 metrelik SkyMapper Güney Gökyüzü Araştırması teleskobuyla yapılan gözlemlerde şimdiye kadarki en büyük kara deliklerden birini buldu. J1144 adı verilen karadelik 1 saniyede Dünya büyüklüğünde bir alanı yutuyor. Araştırma ekibinin başında olan Dr. Christopher Onken, karadeliğin evrenin aşağı yukarı yarısında bulunduğunu kaydetti. Onken, "Bu büyüyen karadelikten gördüğümüz ışığın bize ulaşması yaklaşık 7 milyar yıl sürüyor" dedi. DIŞ HABERLER
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Dünya’yı saniyede yutacak büyüklükte Karadelik
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