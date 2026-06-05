Dünyayı şoke eden cinayet! Hollywood yıldızı bıçaklanarak katledildi

Polis ekipleri, 911 hattını arayan ve "Ben insanoğluyum, günahkâr adamı öldürdüm" ifadelerini kullanan bir kişinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edildi.

İngiltere merkezli BBC'nin aktardığına göre, Los Angeles Polis Departmanı (LAPD), Handy'nin kız arkadaşının oğlu olan 44 yaşındaki Michael Gledhill'i cinayet şüphesiyle gözaltına aldı.

81 yaşındaki Handy, Çarşamba günü Kaliforniya'nın Tarzana bölgesindeki evinin ön bahçesinde göğsünde çok sayıda bıçak yarasıyla baygın halde bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen deneyimli oyuncunun hayatını kaybettiği bildirildi.

İngiliz Yayın Kuruluşu BBC'ye göre, "Jumanji" ve "Top Gun: Maverick" gibi yapımlardaki rolleriyle tanınan Amerikalı oyuncu James Handy, Los Angeles'taki evinin önünde bıçaklanarak öldürüldü.

ALTMIŞ YILI AŞKIN KARİYERE SAHİPTİ

New York doğumlu olan James Handy, altmış yılı aşkın oyunculuk kariyeri boyunca çok sayıda film ve televizyon yapımında yer aldı. Çoğunlukla yardımcı karakterleri canlandıran oyuncu, başrol üstlenmese de televizyon ve sinema dünyasında tanınan isimlerden biri oldu.

Handy; "NYPD Blue", "K-9", "Law & Order", "CSI: NY", "Logan", "Alias", "Castle", "NCIS", "The West Wing", "Arachnophobia", "The X-Files" ve "Murder, She Wrote" gibi yapımlarda rol aldı.

Oyuncunun son sinema performansı ise 2022 yapımı "Top Gun: Maverick" filminde oldu. Handy, filmde Tom Cruise'un canlandırdığı karakterin yakın çevresinde yer alan ve Tom Cruise'un sevgilisi Jennifer Connelly'nin oynadığı karakterle birlikte çalışan barmen Jimmy rolünü üstlendi.

YAPIMCI DON WİNSLOW'DAN TAZİYE MESAJI

BBC'ye göre, 2001 yapımı polisiye dizi "UC: Undercover"ın yapımcısı Don Winslow, Handy'nin ölümünün ardından yaptığı açıklamada oyuncuyu "harika bir oyuncu" olarak tanımladı.

Winslow, "UC: Undercover dizisinde tekrar eden bir rolde yer almasından onur duyduk. Performansları her zaman özeldi" ifadelerini kullandı.