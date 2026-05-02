Dünyayı uzun savaş korkusu sardı

İsrail'in siyonist emelleriyle İran'a karşı 28 Şubat'ta başlattığı kirli savaş, dünyayı her geçen gün daha büyük bir krizin içine itiyor. İran ile ABD arasındaki geçici ateşkesin süresinin dün dolacağı açıklandı. ABD tarafının atacağı adımlar kestirilemiyor. Ülke basınına göre ABD Başkanı Donald Trump yönetimi yeni bir saldırı da başlatabilir, anlaşma masasına da dönebilir. Uzmanlara göre Trump'ın hedefi İran'a karşı savaşı uzun soluklu bir ablukaya dönüştürmek. Ancak bu süreç Trump'ı ülkesinde büyük bir kaosun içine çekmeye devam ediyor.

'UZUN SAVAŞA ALIŞIN' UYARISI

CBS'e göre ABD'nin İran'a saldırılarının maliyeti 50 milyar dolara yakın. Washington Post, Trump'a savaş desteğinin kamuoyunda en alt seviyelere indiğini yazdı. Ülkede ayrıca Trump'ın Kongre onayı olmadan bir kez daha saldırı emri verip veremeyeceği tartışılıyor. The Economist dergisi de kasımda yapılacak ara seçimi kapağına taşıdı. Analize göre Trump ağır bir yenilgiye uğrayacak. Batı medyası yaşananları 'yeni soğuk savaş' olarak tanımlıyor. Financial Times durumu özetlemek için "İran'da uzun bir savaşa alışın" yorumunu yaptı. İsrail haber sitesi Ynet ise Washington - Tel Aviv hattındaki anlaşmazlığı yazdı. Buna göre yaşananlar iki ülke arasında giderek büyüyen bir uçurumu ortaya koyuyor.

WASHINGTON BEKLENİYOR

Öte yandan İran'ın, ABD ile müzakerelerde aracılık yapan Pakistan yönetimine, ABD ile savaşı sona erdirebilecek bir anlaşma için yeni teklif sunduğu bildirildi. İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberinde söz konusu son teklifin içeriğine ilişkin detay paylaşılmadı. İran geçen hafta, Tahran'ın savaşın kalıcı olarak sonlandırılması ve Hürmüz Boğazı'nın açılması meselesini müzakereye hazır olduğunu ancak İran'ın nükleer faaliyetlerinin kalıcı ateşkesten sonra ele almayı teklif etmişti. Trump'ın Tahran'ın bu önerisini kabul etmediği bildirilmişti.



İranlılar ateşkes ortamında, savaşın stresini Tahran'daki gölün kenarında atmaya çalışıyor.

İSRAİL YÜZÜNDEN KÜRESEL KRİZ BÜYÜYOR

BM Genel Sekreteri Guterres, Hürmüz Boğazı'ndaki kısıtlamaların yıl ortasına kadar kalkmaması durumunda 45 milyon insanın daha açlıkla karşı karşıya kalacağı uyarısında bulundu. Dünyanın en büyük gübre üreticilerinden Yara'nın CEO'su Svein Tore Holsether de BBC'ye konuştu. Gübre eksikliğinin haftada 10 milyara kadar öğünün üretilememesine yol açabileceğini söyledi.

FİDAN ERAKÇİ İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefon görüşmesi yaptı. Bakanlık kaynaklarından elde edilen bilgiye göre Fidan, mevkidaşı Erakçi ile telefonda yaptığı görüşmede, İran ve ABD arasındaki müzakere sürecindeki son durumu ele aldı.

ALMANYA, İSPANYA VE İTALYA'DA ASKER ÇEKME TEHDİDİ

ABD Başkanı Trump ile Avrupa arasındaki anlaşmazlıklar giderek derinleşiyor. ABD Başkanı, İran savaşında beklediği desteği göstermeyen Avrupa ülkelerini, bölgedeki NATO varlığını azaltmakla tehdit etti. Trump, Almanya'dan sonra İtalya ve İspanya'yı da tehdit etti ve "Askerlerimi çekerim" dedi.

LÜBNAN'DA YENİ KATLİAM

İsrail, Lübnan'ın güneyinde evleri patlatarak neden olduğu yıkımın görüntülerini paylaştı. İsrail Ordu Sözcüsü, Bint Cubeyl'de 900'den fazla yapıyı yok ettiklerini duyurdu. İsrail ordusu ateşkese rağmen dün Lübnan'da 32 kişiyi daha öldürdü.