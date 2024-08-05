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Giriş Tarihi: 5.8.2024

Durduramazsak biz de suç ortağı olacağız

Durduramazsak biz de suç ortağı olacağız
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati'nin daveti üzerine gittiği Mısır'da El Ariş Limanı'nız iyaret etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Refah Sınır Kapısı'na giderek burada "Refah Sınır Kapısı'ndayız. Sınırın öbür tarafı bildiğiniz gibi tamamıyla yok edilmiş durumda. Birkaç 100 metre ötede insanlık trajedisi meydana gelmekte, bir soykırım işlenmekte. 2 milyon insan yerlerinden edilmiş halde, 40 bin kadın ve çocuk şehit edilmiş durumda. İlaç yok, yiyecek yok, su yok, açık havada açlıkla mücadele eden Filistinli kardeşlerimiz var. Hep beraber bu katliamı burada durdurmazsak insanlık olarak bu katliamın ortağı olacağız" diye konuştu.
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Durduramazsak biz de suç ortağı olacağız
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