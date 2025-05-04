Dürzi liderden Suriye’ye destek, İsrail’e tepki

Esad rejiminin devrilmesinden bu yana Suriye'deki işgalini genişleten İsrail, Dürzileri bahane ederek le kirli oyunlarına devam ediyor. İsrail Hava Kuvvetleri önceki gün Başkent Şam dahil olmak üzere birçok bölgeye saldırı düzenledi. Lübnanlı Dürzi lider Velid Canbolat, Arap ülkeleri ve uluslararası toplumuna İsrail'e baskı kurarak Suriye'ye yönelik saldırı ve müdahalelerini durdurmaları çağrısı yaptı. "Suriye devletinin egemenliğini açıkça ihlal eden bu saldırıları kınıyorum" diyen Canbolat, "Arap ülkelerini ve uluslararası toplumu, düşman İsrail'in hava ve kara saldırılarının yanı sıra topraklarını işgal ederek Suriye'ye müdahalelerini durdurmaları için baskı kurmaya davet ediyorum" dedi. İsrail'in Suriye'ye yönelik tekrarlanan saldırıların Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara ile sağlamaya çalıştıkları siyasi çözüme yardımcı olmadığını aktaran Canbolat, "Suriye devletinin egemenliğini açıkça ihlal eden bu saldırıları kınıyorum" ifadelerini kullandı.

İsrail 30 Nisan'da akşam saatlerinde "Dürzileri koruma" bahanesiyle Sahnaya'da 5 savaş uçağıyla en az 9 hava saldırısı düzenledi. İsrail saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti. Suriye'de güvenlik güçleri alarm durumunda.

ABD DEYRİZOR'DAKİ VARLIĞINI AZALTIYOR

ABD öncülüğündeki Uluslararası Koalisyon güçleri, Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilindeki üslerini azaltarak Haseke iline çekiyor. Yerel kaynaklara göre, ABD güçlerinin konuşlandığı, Koniko ve Ömer gaz sahalarından yaklaşık 200 TIR Haseke iline çekti. Deyrizor'daki petrol sahalarından çıkan 200 tır Haseke kırsalındaki Kasrek ve Şeddadi'deki ABD üslerine çekildi. Kaynaklara göre, çekilen tırlarda çok sayıda konteyner, bazı askeri araçlar ve prefabrik ofisler yer alıyor.