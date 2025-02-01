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Giriş Tarihi: 1.2.2025 12:36

Düşen ABD uçağının kara kutusu bulundu! Şoke eden facianın son anları kayıt altında

ABD'nin başkenti Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında yolcu uçağıyla çarpışan askeri helikopterin karakutusu bulundu.

AA
Düşen ABD uçağının kara kutusu bulundu! Şoke eden facianın son anları kayıt altında

ABD'de 67 kişinin ölümüne yol açan uçak kazasına karışan askeri helikopterin karakutusunun enkazdan çıkarıldığı açıklandı.

ABD'de 67 kişinin ölümüne yol açan uçak kazasına karışan askeri helikopterin karakutusu enkazdan çıkarıldı. Yetkililer, ölümcül çarpışmaya rağmen helikopterden alınan uçuş verilerinin ve kokpit ses kayıt cihazının iyi durumda olduğunu bildirdi. Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu, 67 kişinin ölümüne yol açan kazayla ilgili soruşturmalar devam ederken cihazdan alınan bilgilerin hemen yayınlanmayacağını duyurdu.

Washington D.C. İtfaiye ve Acil Durum Hizmetleri Şefi John Donnelly yaptığı son açıklamada, kazada hayatını kaybeden toplam 67 kişiden 41'inin cansız bedenine ulaşıldığını belirtmiş, kalan cesetlere ulaşabilmesi için uçağın gövdesinin Potomac Nehri'nden çıkarılması gerektiğini ifade etmişti.

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Düşen ABD uçağının kara kutusu bulundu! Şoke eden facianın son anları kayıt altında
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