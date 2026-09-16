Düşen Türk iş insanının uçağı bulundu! Kolombiya’daki enkaza 3 gün sonra ulaşıldı

Kolombiya 'da arama kurtarma ekipleri, kaybolduktan yaklaşık bir gün sonra yeri tespit edilen Türk iş insanı Mehmet Çankaya'nın kullandığı uçağın enkazına zorlu arazi koşullarının hakim olduğu bölgede üç gün sonra karadan ulaştı.

TÜRKİYE'NİN BOGOTA BÜYÜKELÇİLİĞİ: YEREL MAKAMLARLA TEMAS HALİNDEYİZ

Türkiye'nin Bogota Büyükelçiliği, kazanın meydana geldiği ilk andan itibaren arama kurtarma çalışmalarını yakından izlediklerini ve Mehmet Çankaya ile uçaktaki diğer yolculara ulaşılması amacıyla yerel makamlarla temas halinde olduklarını belirtti.

Kaza bölgesine kara yoluyla ulaşımın mümkün olmaması nedeniyle kurtarma ekiplerinin helikopterlerle bölgeye indirilmesi planlandı ancak arazinin sarp ve engebeli olması yüzünden ekiplerin doğrudan kaza noktasına havadan indirilmesi mümkün olmadı.