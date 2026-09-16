Düşen Türk iş insanının uçağı bulundu! Kolombiya’daki enkaza 3 gün sonra ulaşıldı
Kolombiya'da kaybolan Türk iş insanı Mehmet Çankaya'nın kullandığı uçağın enkazına ulaşıldı. Çankaya'nın kullandığı Cessna T206 tipi uçağın enkazına, arama kurtarma ekipleri sarp dağlık arazide üç gün süren zorlu yürüyüşün ardından karadan ulaştı. Yetkililer, uçaktaki 5 kişinin durumuna ilişkin henüz açıklama yapmadı.
Kolombiya'da arama kurtarma ekipleri, kaybolduktan yaklaşık bir gün sonra yeri tespit edilen Türk iş insanı Mehmet Çankaya'nın kullandığı uçağın enkazına zorlu arazi koşullarının hakim olduğu bölgede üç gün sonra karadan ulaştı.
Türk iş insanı Mehmet Çankaya'nın kullandığı HK4985 tescilli Cessna T206 tipi uçak, 13 Eylül'de yerel saatle sabah 09.23'te telsiz bağlantısının kesilmesinin ardından kaybolmuştu.
TÜRKİYE'NİN BOGOTA BÜYÜKELÇİLİĞİ: YEREL MAKAMLARLA TEMAS HALİNDEYİZ
Türkiye'nin Bogota Büyükelçiliği, kazanın meydana geldiği ilk andan itibaren arama kurtarma çalışmalarını yakından izlediklerini ve Mehmet Çankaya ile uçaktaki diğer yolculara ulaşılması amacıyla yerel makamlarla temas halinde olduklarını belirtti.
Kaza bölgesine kara yoluyla ulaşımın mümkün olmaması nedeniyle kurtarma ekiplerinin helikopterlerle bölgeye indirilmesi planlandı ancak arazinin sarp ve engebeli olması yüzünden ekiplerin doğrudan kaza noktasına havadan indirilmesi mümkün olmadı.
Bunun üzerine kurtarma ekipleri, kaza bölgesine yakın bir noktaya helikopterlerle indirildi. Ekipler, zorlu arazi koşullarında gerçekleştirdikleri yürüyüşün ardından kazadan üç gün sonra enkaza karadan ulaşmayı başardı.
Dağın yamacına çarpan uçağın parçalarının geniş bir alana dağıldığı, bölgenin dik ve sarp yamaçlardan oluşması nedeniyle arama kurtarma çalışmalarının güçlükle sürdüğü bildirildi.
Kolombiyalı yetkililer, kazazedelerin durumu ve uçağın enkazına ilişkin bilgi paylaşmadı.