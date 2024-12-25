Düşen uçaktan mucize kurtuluş: 67 kişiden 32’si enkazdan yürüyerek çıktı

Azerbaycan Hava Yolları'nın (AZAL) Bakü-Grozni seferini gerçekleştiren Embraer 190 tipi yolcu uçağı Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düştü. 62 yolcu ve 5 mürettebatın bulunduğu uçaktan 32 kişi sağ kurtuldu. İlk belirlemelere göre uçağın bir kuş sürüsüne çarptığı ve pilotun motorun bu nedenle alev alması üzerine yere çakılmamak için zorunlu iniş yapmaya çalıştığı tespit edildi. Sağa doğru yatarak yere inen uçaktakilerden 37'sinin Azerbaycan, 16'sının Rusya, 6'sının Kazakistan, 3'ünün ise Kırgızistan vatandaşı olduğu açıklandı. Azerbaycan'da can kayıpları dolayısıyla 1 günlük milli yas ilan etti. Başkan Erdoğan kaza nedeniyle Aliyev'e başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

VURULMA ŞÜPHESİ!

Bu arada uçak enkazında görülen bazı delikler sosyal medyada uçağın vurulmuş olabileceği tartışmalarına sebep oldu. Rusya - Ukrayna savaşı nedeniyle bölgede son zamanlarda sıkça drone saldırıları yaşandığı ve uçağın düştüğü bölgeye yakın noktalarda droneların görüldüğü ileri sürüldü. Öte yandan uçağın enkazında çok sayıda kurşun izini andıran delikler bulunduğu ve dolayısıyla düşen uçağın, yerden hava savunma sistemleriyle vurulmuş olabileceği de iddia ediliyor.