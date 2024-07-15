Düştü, kalktı ve meydan okudu

Kasım ayında yapılacak kritik başkanlık seçimine hazırlanan ABD'de adaylardan biri olan Eski Başkan Donald Trump'a yönelik suikast girişimi dünyada şok etkisi yarattı. Pensilvanya'nın Butler şehrindeki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğrayan Cumhuriyetçi Partiden başkanlık için yarışan Trump, sağ kulağından yaralandı. Gizli Servis tarafından sahneden indirilen Trump'ın korumalarının arasından yüzü kanlı bir şekilde meydan okuyarak yumruğunu havaya kaldırdığı olağanüstü görüntüler büyük bir etki yarattı.Truth Social sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, düşünülemez olanın gerçekleşmesini yalnızca Tanrı'nın engelleyebileceğini belirtti. Trump, "Korkmayacağız, aksine kötülük karşısında meydan okumamızı ve inancımızdaki karalılığımızı koruyacağız" dedi. Bu şok edici siyasi şiddet eyleminin Trump'ın kampanyası üzerinde kaçınılmaz olarak etkisi olacağı ve Kasım ayında yapılacak ABD başkanlık seçimlerinin gidişatını değiştirebileceği iddia edildi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "ABD'nin 45'inci Başkanı ve başkan adayı Sayın Donald Trump'a yönelik gerçekleştirilen suikast girişimini şiddetle kınıyorum" dedi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise "ABD'nin eski Başkanı ve yapılacak seçimlerde başkan adaylarından olan Donald Trump'a, Pensilvanya eyaletindeki kampanya etkinliği sırasında düzenlenen saldırıyı en güçlü biçimde kınıyoruz" denildi. Açıklamada, "Demokratik siyasete şiddet, darbe ve diğer gayrimeşru yollarla müdahale edilmesi kabul edilemez" ifadesi kullanıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik gibi çok sayıda siyasi isim de saldırıyı kınadı.Trump'a yönelik saldırı dünya basınında büyük yankı uyandırdı. Washington Post 'Trump'ın yumruğu yeni bir sembol olacak' derken Telegraph ise, 'suikast girişimi on yıllardır yaşanan en önemli anlardan biri ve bu bize Trump'ın Beyaz Saray'a geri döneceğini gösteriyor' dedi.