Düşünce okuyan çip üretildi

ABD'DEKİ Stanford Üniversitesi'nden bilim insanlarının geliştirdiği yeni beyin-bilgisayar arayüzü, felçli kişilerin yalnızca düşünerek iletişim kurmasına imkân tanıyabilir. Çalışmada, ALS ve beyin sapı felci nedeniyle konuşamayan 4 katılımcının motor korteksine mikroelektrotlar yerleştirildi. Katılımcılar, bazı kelimeleri ya söylemeye çalıştı ya da yalnızca düşündü. Bilim insanları, bu sırada beyin sinyallerini yapay zekâ ile çözdü. Sistem, 125 bin kelimelik bir sözlükten düşünülen cümleleri yüzde 74'e varan doğrulukla çözebildi. Araştırmacı Frank Willett, bu teknolojinin gelecekte felçli bireylere "konuşmaya yakın doğal bir iletişim imkânı" sağlayabileceğini söyledi.