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Giriş Tarihi: 15.9.2024

Düşünceyle hareket eden biyonik kol

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Düşünceyle hareket eden biyonik kol
İtalya'da sol elini kaybeden bir adam, dünyanın ilk manyetik düşünce kontrollü protez eli sayesinde kavanozları açabiliyor, fermuar kapatabiliyor ve tornavidayı rahatlıkla kullanabiliyor. Türünün ilk örneği olan biyonik uzuv, ön kola yerleştirilen minik mıknatıslar kullanarak ampute kişinin beyin sinyallerine yanıt veriyor ve protezin hareketlerini hassas bir şekilde kontrol edebilmesini sağlıyor. İtalya merkezli BioRobotics Enstitüsü'nden araştırmacılar, dirsekten kesilen kola yerleştirilen altı mıknatıstan gelen sinyalleri, nitelikli hareketler üretmek için dönüştüren robotik eli geliştirdi. 2022 yılında sol elini kaybeden Daniel, elinin varlığını hâlâ hissettiği için çalışmaya gönüllü olarak seçildi.
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Düşünceyle hareket eden biyonik kol
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