Duvardan 9 milyon euroluk altın çıktı
Belçika'nın Dendermonde kentinde tadilat sırasında bir binanın duvarına gizlenmiş yaklaşık 9 milyon euro değerinde altın bulundu. Belçika basınındaki haberlere göre, Flaman Bölgesi'nde yer alan Dendermonde'de sosyal yardım kuruluşu CAW'a ait eski binada tadilat yapan işçiler, bodrum katındaki duvarı sökerken içine gizlenmiş bir sandık buldu. İnşaat şirketi çalışanlarının açtığı sandıkta, çok sayıda altın külçe ve sikke bulundu. Altınların kime ait olduğu, binaya ne zaman ve kim tarafından saklandığı araştırılıyor.