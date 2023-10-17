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Giriş Tarihi: 18.10.2023

DW Türkçe’den büyük skandal: İsrail’in sivil katliamları suç değilmiş

HARUN SEKMEN HARUN SEKMEN
DW Türkçe’den büyük skandal: İsrail’in sivil katliamları suç değilmiş
İsrail'in, Gazze'ye düzenlediği soykırım ablukası Batı medyası tarafından normalleştirilmeye devam ediliyor. Almanya merkezli yayın organı DW Türkçe "Savaş suçu nedir? Sivillere yönelik saldırılar her zaman savaş suçu sayılır mı?" başlıklarıyla, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamları meşrulaştırmaya çalıştı. "Örneğin bir okulun ya da bir apartmanın bombalanması, uluslararası hukuka göre askeri açıdan gerekli görülürse savaş suçu olarak değerlendirilemeyebiliyor" ifadelerine yer veren DW'nin skandal sözleri tepki çekti. AK Parti MKYK Üyesi Ömer Arvas, "DW'nin sivillerin katledilmesini meşrulaştıracak kadar ileriye gitmesinin aşağılıkça olduğunu belirtirken Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkan Yardımcısı Hadi Turus, "Çağdaş Avrupa'nın haber sitesi, utanmak da bir erdemdir" dedi. Yazar Fatma Barbarosoğlu, "Yanlış sorular doğru düşünmeyi engelleyen duvarlardır" paylaşımında bulundu. Akademisyen Mehmet Karabulut ise "Gerçekten çok kötüsünüz" ifadelerini kullandı.
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DW Türkçe’den büyük skandal: İsrail’in sivil katliamları suç değilmiş
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