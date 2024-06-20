E-sigara ağız ülseri yaptı

Endonezya'da yaşayan genç bir kadın, e-sigara sebebiyle kanlı ağız ülserleriyle karşı karşıya kaldı. 22 yaşındaki ismi açıklanmayan genç, ağzının içinde ve çevresinde, yemek yiyip içemeyecek kadar acı veren yaralardan şikâyet ederek doktorlara başvurdu. Doktorlar hastaya uçuk testi yaptı ancak sonuçları negatif çıktı. Yaşam tarzı değişiklikleri hakkında kendisine soru sorulduğunda, semptomlarının çıkmasından yaklaşık bir yıl önce e-sigara kullanmaya başladığı ortaya çıktı. Doktorlar sonunda ona, ağız içinde ve çevresinde nadiren görülen alerjik reaksiyona benzer bir tür cilt rahatsızlığı olan eritema multiforme (EM) teşhisini koyabildiler. Vakayı ABD'deki bir tıp dergisinde açıklayan akademisyenler, rahatsızlığın büyük olasılıkla "e-sigarayla bağlantılı" olduğunu söyledi.