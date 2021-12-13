E-ticaret devinde tecavüz skandalı! Kadın çalışan işten çıkarıldı

Bu kararın ardından ülke basınına konuşan kadın çalışan, "Ben bir hata yapmamıştım, bu yüzden bunu kabul etmeyeceğim. Haklarımı korumak için tüm yasal yolları kullanacağım." ifadelerini kullandı.

Kadının ifadelerine göre, kadın çalışan iş gezisinde içki içtikten sonra otel odasında bilincini yitirdi ve müdürünün tecavüzüne uğradı. Daha önce, yemek sırasında da şirket müşterisinin kendisini öptüğünü söyleyen çalışan, otelin güvenlik kameralarına da erişti.